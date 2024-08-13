AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı! 2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu öğrencileri için maraton devam ediyor. Ağustos ayında yapılacak yaz okulu sınavı ile beraber, öğrenciler yaz okulunu bitirecek. Bu kapsamda AÖF, öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgelerini açıkladı. Peki, 2024 AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulunda son düzlüğe girildi. Bu sene, notlarında başarı yakalayamayan öğrenciler şansını yaz okulu ile bir kez daha denedi. Şimdi sıra, yaz okulunun başarısını ölçecek olan sınava geldi. AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte, 2024 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber AÖF yaz okulu sınav tarihi belli olmuştu.
Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntülenebilecek.