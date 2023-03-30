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AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF vize sınavları ne zaman, online mı?

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başlamış durumda. Öğrencilerin gözü "AÖF sınavları online mı olacak?" sorusuna çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav tarihleri belli oldu. Bahar dönemi vize sınavlarına kısa bir süre kalmasıyla AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı sorusu gündem oldu. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

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  • AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 11 ilimizde derin yaralar açan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Eğitim uzaktan devam ederken gözler "AÖF sınavları online mı olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2022-2023 bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri ile ilgili detaylar... 
  • AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak?

    AÖF BAHAR SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi sınavları 15 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında, dönem sonu final sınavları ise 27 - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023'te düzenlenecek.
  • AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, onlive sınav sistemine geçiş yaptı. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzakran eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. 

    AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.
  • AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
  • AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2023 AÖF sınav tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı olacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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