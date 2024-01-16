AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖF final sınavı ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava sayılı günler kala AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih ve sınavın online mı yüz yüze mi uygulanacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı tarihi...
AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Genellikle sınavdan en geç 10 gün önce erişime sunulan sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak? " İşte detaylar...
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgeleri yayımlandı!