AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2024 AÖF sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini yapan lisans ve ön lisans öğrencileri AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri...
AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavlara kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024 AÖF sınavı ne zaman?" İşte 2024 AÖF sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...
2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından sınav takvimine göre, 2024 AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta gerçekleşecek.