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Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı. AÖF sınav yerleri belgesinin yayımlanması ile, sınava girilecek okul adı, salon, sıra numarası gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri...