AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Üç oturum şeklinde uygulanacak AÖF vizeleri yüz yüze şeklinde yapılacak. İşte AÖF sınav yeri giriş belgesi sorgulama ekranı...
Öğrenciler tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı. AÖF sınav yerleri belgesinin yayımlanması ile, sınava girilecek okul adı, salon, sıra numarası gibi bilgiler açıklık kazanmış oldu. Peki, "AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yayımladığı duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " ifadelerini kullandı.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÇIKÖĞRETİM 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024