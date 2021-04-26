Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi düzenlenmişti. Sınavlar 19 Nisan 2021'de sona ermişti. Sınavda öğrencilere 30 soru sorulmuş ve 40 dakika süre verilmişti. Aşağıda yer alan linke tıklayarak AÖF sınav sonuçları sorgualam ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI

AÖF sınav sonuçlarını öğrenciler e-Devlet sistemi ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sorgulayabilecek.

2020 – 2021 yılı bahar dönemi arasınavları 10 Nisan Cumartesi, 11 Nisan Pazar ve 12 Nisan Pazartesi ile 17 Nisan Cumartesi, 18 Nisan Pazar ve 19 Nisan Pazartesi tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

İkinci oturum sınavları 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenmiş olup bunlar için 20-21-22 Nisan 2021 tarihlerinde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvuruları alındı.