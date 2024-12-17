AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık tarihleri arasında uygulandı. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım sağlayan öğrenciler, AÖF sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 oturum şekilinde uygulanan AÖF sınavlarında, vizeler yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun ise yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanmaktadır. AÖF ara sınav sonuçları belirtilen tarihte, "Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek.
AÖF DERS GEÇME NOTU NEDİR?
"Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30’u, ödev notunun yüzde 20’si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50’sidir.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.