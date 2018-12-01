Açıköğretim ( AÖF) sınavları 24 - 25 Kasım tarihlerinde açıktan üniversite okuyan öğrenciler için yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin E-kampüs platformunda sınav soru ve cevapları biraz önce erişime açıldı. Sınavın ardından öğrenciler sınav sonuçlarını merakla takip ediyor. Birinci sınav dönemi yani vize olarak da bildiğimiz sınavda 4 yanlış bir doğruyu götüren sistem AÖF'de uygulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi asiteden bir duyuru yayınlanmadı. Geçen sene Açıköğretim vize sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanmıştı.