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AÖF sınav sonuçları sorgulama: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesiyle AÖF sonuçları için gözler son dakika duyuru sayfasına çevrildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler için "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 2023 AÖF sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

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  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının ilki 8-9 Nisan ve ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler AÖF sonuçları sorgulama ekranı araştırmasını hızlandırdı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar... 
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖF sınav sorularının 26 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanması bekleniyor.
  • AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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