AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerindeki online sınavlara katılım gösteren adaylar, AÖF sounçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, AÖF vize sınav sonucu, dönem sonu not ortalamasında büyük bir etkiye sahip. Bu noktada, AÖF sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, 2023 AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmeler...