Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde uygulanan 2019 bahar dönemi sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. AÖF çıkmış sınav soruları ve cevapları ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden yayımlandı. Gözler AÖF sonuçlarında. AÖF Bahar Dönemi Ara sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için sosyal medya üzerinden tartışmalar başladı. Ortaya atılan iddiaya göre; "AÖF sonuçları bugün saat 15.00'da açıklanacak." denildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi ile T.C. kimlik numarası ve şifre girerek sisteme giriş yapılması gerekiyor. Ardından ders notları bölümünden o döneme ait sınav sonuçlarını görüntülemek mümkün.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF'de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Sınav Sonuç İtirazı ve Mazeret Sınavı

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?