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Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi! 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 2 ve 3 Nisan günlerinde gerçekleşti. Sınava giren binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, detaylar…

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    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekeleştirildi. Türkiye’de 81 ilde ve KKTC’de gerçekleştirilen sınavın ardından gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Açık Lise ara sınavına katılım sağlayan binlerce öğrenci “AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?” sorusuna yanıt aradı. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler…
  • 02
    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini duyrumuştu. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.
  • 03
    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
  • 04
    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA VE ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
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    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

    Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilir.

    Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk yıl istisna)
  • 06
    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

    Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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    AÖF sınav sonuçları sorgulama 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi

    AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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