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2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. AÖF ara sınavları 15-16 Nİsan tarihlerinde sona erecek. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilirken, sınav için 30 dakika süre verilmektedir. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte 2023 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Ara dönem sınavları 15 – 16 Nisan tarihlerinde sona erecek. AÖF sınavlarının tamamlanmasının ardından Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav sonucu sorgulama...
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

    Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

    Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

    Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Sınavlar tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek. AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ortalamaya %30, dönem sonu (final) sınavları ise %70 etki edecek.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sınavlarında dört yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Her testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
  • AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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