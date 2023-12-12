AÖF sınav sonucu açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?
AÖF ara sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Güz dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yüz yüze olarak uygulanan AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, 2023 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfası üzerinden açıklanıyor. Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının aralık ayının son haftası içinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.