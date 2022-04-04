AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir ya da toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk yıl istisna)

Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamaz.