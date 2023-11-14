AÖF sınav takvimi belli oldu! İşte 2023-2024 Güz ve Bahar Dönemi Açık öğretim sınav tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınavlarına katılım sağlayacak olan adayların gözü AÖF sınav yerleri giriş belgesine çevrildi. İşte 2023-2024 AÖF sınav tarihleri takvimi...
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini Açık Öğretim Fakültesi üzerinden gerçekleştiren öğrencilerin Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Aralık ayı itibarıyla başlayan sınav maratonunda AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile sınavlara katılım sağlanacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika verilecek. Öte yandan sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi AÖF sınav tarihleri...
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.