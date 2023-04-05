AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...