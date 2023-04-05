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Tarih açıklandı! AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler tarafından AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri araştırılıyor. AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı ise binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri ile konuyla ilgili yapılan güncel açıklamalar...

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  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu şu şekilde:

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 
  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir  dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

    SINAV GİRİŞ BİLGİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.
  • AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖF sınavları online mı? AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri açıklandı!

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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