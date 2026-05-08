AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta 2026?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2026 bahar dönemi final sınavları için geri sayım sürüyor. Finaller öncesinde, "AÖF final sınavı ne zaman?", "Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" ve "AÖF finalleri saat kaçta başlayacak?" soruları öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. AÖF final sınavlarının sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı oturum halinde düzenlenecek. Peki, AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 AÖF sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi'nin sınav takvimine göre, 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu yani final sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, bahar dönemi dönem sonu sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Peki, AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş yerlerine "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi Final Sınavları 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Sabah oturumları saat 09:30, öğleden sonra oturumları ise saat 14:00’te başlayacak.
AÖF FİNAL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası sınav salonunu terkedemez.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.