Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

AÖF sınav tarihleri 2021-2022! AÖF vize sınav tarihleri ne zaman? Güz dönemi AÖF sınavları online mı?

AÖF sınav tarihleri 2021-2022 döneminde araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vize sınavları tarihi merak ediliyor. Öğrenciler "AÖF sınavları ne zaman?, AÖF sınavları online mı olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖF sınav tarihleri 2021-2022 takvimi

AÖF sınav tarihleri 2021-2022! AÖF vize sınav tarihleri ne zaman? Güz dönemi AÖF sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online 18 Ekim'de başladı. AÖF 2021-2022 Akademik yılı ara sınavları için geri sayım başladı. 2021-2022 AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. İşte AÖF sınav tarihleri

2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek
DEPREM! Son dakika: Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem
DEPREM OLDU! Son dakika: İstanbul depremle sallandı - Kandilli
GÜNDEM İstanbul depremle sallandı!
Son dakika: Doktorun boğazını kesmişti! Maçka davasında karar açıklandı - Haberler
GÜNDEM Doktorun boğazını kesmişti! Maçka davasında karar ...
Son dakika: Baba vahşeti iddiasında kahreden görüntü!
GÜNDEM Baba vahşeti iddiasında kahreden görüntü!
500 MERMİ BOŞALTILMIŞ! Son dakika: Ölümlerine yol açan kurşunları kendileri vermiş! - Haberler
GÜNDEM Ölümlerine yol açan kurşunları kendileri vermiş!
AÖL sınav tarihleri 2021-2022! 1. Dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavı online mı?
GÜNDEM Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?
Son dakika: Kılıçdaroğlu ile Erkan Baş ile görüştü
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Erkan Baş ile görüştü
Son dakika: Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!
GÜNDEM Anne ve babasını öldürüp kendini zehirledi!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü
GÜNDEM Erdoğan ile Bahçeli görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.