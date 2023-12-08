AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimi ile Güz - Bahar Dönemi vize ve final tarihleri belli oldu. Aralık ayında gerçekleşecek vizelere katılım gösterecek öğrenciler, AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte 2023-2024 AÖF sınav tarihleri...
AÖF Güz Dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. AÖF vizeleri için sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişimi sunuldu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF vize tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖF vizeleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yayımladığı duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " ifadelerini kullandı.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak.
AÇIKÖĞRETİM 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024