AÖF sınav tarihleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF sınav tarihleri 2023-2024: AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

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AÖF Güz Dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. AÖF vizeleri için sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişimi sunuldu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF vize tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖF vizeleri online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...