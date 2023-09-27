AÖF sınav tarihleri: 2023-2024 AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?
AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimlerinin yanı sıra sınva tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice söz konusu. Bu yıl sınavlarda ter dökecek onlarca öğrencinin hakkında araştırma yaptığı konulara dair; 2023-2024 AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak sorularının cevaplarını derledik!
2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri gündem olmuş durumda. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak edeceği AÖF sınavları ile ilgili olarak; AÖF sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak soruları hakkında tüm bilgileri derledik!
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.
AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.
2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.