Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online 18 Ekim'de başladı. AÖF 2021-2022 Akademik yılı ara sınavları için geri sayım başladı. 2021-2022 AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. İşte AÖF sınav tarihleri

2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek