Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav tarihleri takvimi yayımlandı. 17 Ekim gününe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler "AÖF Güz dönemi ara ve final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 AÖF Güz dönemi sınav takvimi ile ara ve final sınavları tarihleri...