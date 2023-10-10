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        Haberler Gündem AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

        AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim takvimi ile AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınavları Aralık ayında yapılırken dönem sonu sınavları ise Ocak ayında yapılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları Nisan ayında, dönem sonu sınavları ise Mayıs'ta uygulanacak. İşte 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:17
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        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 güz dönemi ara ve dönem sonu sınav tarihleri takvimi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı akademik takvimi ile, AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri de belli oldu. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri...

        2

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

        İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

        ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        4

        Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

        Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        5

        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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