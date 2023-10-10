AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

1 Şurada Paylaş!









Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 güz dönemi ara ve dönem sonu sınav tarihleri takvimi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı akademik takvimi ile, AÖF güz ve bahar dönemi ara sınav tarihleri de belli oldu. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri...