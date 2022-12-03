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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihileri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak AÖF öğrencileri, çalışmalarını hız kesmeden devam ederken, sınav yerleri giriş belgesi için Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...

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  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ara sınavlar için giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. AÖF sınav giriş belgeleri bilindiği gibi anadolu.edu.tr adresinden erişime sunulacak. Peki, "AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?" İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 

    AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    AÖF sınav giriş yerleir belgesi sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı.
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN? 

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

    10-11 Aralık’ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.
  • AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

    Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

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