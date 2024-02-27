AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgula
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav yerleri sorgulaması yapıyor. Üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan adaylar açıköğretim bahar dönemi vize sınavlarına hazırlanıyor. Sınava girmeden önce AÖF sınav giriş belgesi/yerlerinin temin edilmesi gerekiyor. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 AÖF sınav giriş belgesi/yerleri ve bahar dönemi ara sınav tarihleri
AÖF vize sınavları öncesinde AÖF sınav giriş belgesi/yerlerinin temin edilmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri Mart ayında vize sınavlarına girecek. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama nasıl yapılır?
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Vize sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024
AÖF ARA SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.