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AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınavı online nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavlarının online yapılmasına karar verdi. 12-13 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek AÖF sınavı online nasıl düzenlenecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. AÖF konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki AÖF sınavı online nasıl yapılacak? İşte AÖF sınavı hakkında merak edilen detaylar...

AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınavı online nasıl yapılacak?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. AÖF online sınav ile ilgili kuralları açıkladı. anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF SINAVI ONLINE NASIL YAPILACAK?

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Açık Öğretim Fakültesi, online sınav hakkında bilgi verdi:

"Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir.

Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır."

2020-2021 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020 (çevrimiçi)

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 202

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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