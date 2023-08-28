Haberler Gündem AÖF sınavı sonucu sorgulama: 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı binlerce öğrencinin katılımı ile 19 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Yüz yüze olarak uygulanan AÖF yaz okulu sınavlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye davam ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını, http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunacak. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 21:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:11 facebook

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak uygulanan AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.