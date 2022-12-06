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AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarını 17 Ekim tarihine kadar tamamlayan öğrenciler, ara sınav tarihlerini beklemeye başladı. Güz dönemi vize sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle açıklık kazandı. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2022-2023 Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi...

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  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanmasıyla sınav saatini beklemeye başladı. Sınav kısa bir süre kala çalışmalarını hız veren AÖF öğrencileri, ara sınavların ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?" İşte AÖF ara sınav tarihleri...
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

    AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN? 

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Vize döneminden sonra başlayan bahar dönemi sınavları içi de tarihler açıklandı. 

    Buna göre; ara sınavlar 15-16 Nisan 2023, dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı içinse 19 Ağustos 2023 tarihinde öğrenciler sınava girecek. 

     
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecektir. AÖF sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce adayların erişimine açılır. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası yer almaktadır.
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    Yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlarda, adaylara ders seçim zamanında seçtikleri her dersten toplam 20 soru yönetilmektedir. Açıköğretim Fakültesinin aldığı karara göre ders geçme notu AÖF’te 35 olarak belirlenmiştir.

     
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

    Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

     
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

    İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

    Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

    Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

     
  • AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

    SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

    10-11 Aralık’ta düzenlenecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında bulundurmalıdır.

    Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

    Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

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