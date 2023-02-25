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AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AÖF kayıt yenileme işlemleri ertelenmişti. Gözler AÖF sınavları online mı, nasıl yapılacak? sorusuna çevrildi. İşte AÖF sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin son bilgiler...

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  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme ve sınav takvimi araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle AÖF kayıt yenileme tarihleri ertlenmişti. İşte konuya dair detaylar...
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; 

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    YENİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni AÖF kayıt yenileme tarihleri takvimini paylaştı.

    Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden saat 22.00’ye kadar gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı. 

    AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

    Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    AÖF SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi  daha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15 - 16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

    Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

    AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

    Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 02 Mart 2023 tarih saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
  • AÖF sınavları online mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF sınavları nasıl, ne zaman olacak?

    Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

    02 Mart 2023 tarihinden sonra Bahar Dönemi kayıt yenileme için sunulan mazeret kabul edilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

    Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Bilgi bağlantısına girerek, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini mutlaka kontrol etmelidir.

    Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Bahar dönemi için 27 Mart-07 Nisan 2023 tarihleri arasında ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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