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AÖF final sınav sonuçları açıklanma tarihi için geri sayım başladı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 AÖF Güz Dönemi final sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Hemen belirtelim ki, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen final sınavlarının ardından final sonuçları henüz açıklanmadı. İşte vize sonuç tarihiyle ilgili detaylar.

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  • AÖF SONUÇ EKRANI e-Devlet girişi |TIKLA SORGULA! 2023 AÖF Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları sorgulama

    Anadolu Üniversitesi 2022 - 2023 Güz Dönemi finalsınavları geçtiğimiz 21 ve 22 Ocak Cumartesi Pazar günü yapıldı. Sınava giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sonuçlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yaparak sorgulayabilecekler. Peki, 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarıyla ilili detaylar...
  • AÖF SONUÇ EKRANI e-Devlet girişi |TIKLA SORGULA! 2023 AÖF Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları sorgulama

    AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILIDI?

    2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi final sınavları ise 21 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı.
  • AÖF SONUÇ EKRANI e-Devlet girişi |TIKLA SORGULA! 2023 AÖF Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları sorgulama

    AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavı soru ve cevap anahtarı sınavın ardından açıklandı. 

    AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • AÖF SONUÇ EKRANI e-Devlet girişi |TIKLA SORGULA! 2023 AÖF Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları sorgulama

     

     AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar göz önüne alındığında sonuçların sınavın ardından 10-15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

    AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF SONUÇ EKRANI e-Devlet girişi |TIKLA SORGULA! 2023 AÖF Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları sorgulama

    FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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