FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.