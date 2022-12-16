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AÖF vize sonuçları açıklanma tarihi için geri sayım başladı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 - 2023 AÖF Güz Dönemi vize sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Hemen belirtelim ki, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen vize sınavlarının ardından vize sonuçları henüz açıklanmadı. İşte vize sonuç tarihiyle ilgili detaylar.

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  • AÖF SONUÇLARI | AÖF 2022 - 2023 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihlerle ilgili detaylar

    Anadolu Üniversitesi 2022 - 2023 Güz Dönemi vize sınavları geçtiğimiz Cumartesi yani 10 Aralık Cumartesi günü bugün ise son oturum yapıldı. Sınava giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 - 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarıyla ilili detaylar...
  • AÖF SONUÇLARI | AÖF 2022 - 2023 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihlerle ilgili detaylar

    AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

     
  • AÖF SONUÇLARI | AÖF 2022 - 2023 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihlerle ilgili detaylar

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

     
  • AÖF SONUÇLARI | AÖF 2022 - 2023 vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihlerle ilgili detaylar

    AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

     

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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