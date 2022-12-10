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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022

AÖF sınav sonuçları araştırmaları AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından hız kazanacak. 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • AÖF SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama: AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi gün belli olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları hafta sonu düzenleniyor. "AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" araştırmaları şimdiden arttı. Geçmiş seneler baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının 10 ile 15 gün arasında açıklandığı biliniyor. İşte merak edilenler...
  • AÖF SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama: AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi gün belli olacak?

    AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

    AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama: AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi gün belli olacak?

    AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

    56 – 60 CB 2,30 Geçti

    50 – 55 CC 2,00 Geçti

    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
  • AÖF SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama: AÖF vize sınav sonuçları ne zaman, hangi gün belli olacak?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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