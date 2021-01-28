Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz dönemi final sınavları tamamlandı. AÖF final sınavları sona erdiğinden beri AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF final sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2021 AÖF FİNAL SINAVI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bitirme (final) sınavları, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde yapıldı.

2021 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULA

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' ifadesi kullandı.

Öğrenciler sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Öte yandan 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.