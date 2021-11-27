2022 yılında vergi harç ve cezalar ne kadar olacak?

AÖF vize sınav sonuçları için şimdiden heyecan dorukta. Vize sınavlarına katılım gösteren binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı aramaları yapmaya devam ediyor. Peki merakla beklenen 2021 AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti