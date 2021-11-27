AÖF vize sınav sonuçları için şimdiden heyecan dorukta. Vize sınavlarına katılım gösteren binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı aramaları yapmaya devam ediyor. Peki merakla beklenen 2021 AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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