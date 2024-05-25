AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2024 AÖF sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF soruları ve cevap anahtarları sorgulanıyor. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarının yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı açıklandı mı?
AÖF soruları ve cevapları gündemde yer alıyor. AÖF sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden sorgulanabilecek. Bugünkü oturuma giren adaylar AÖF sınav soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI MI?
AÖF soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz açıklama gelmedi.
AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF final sınav soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
AÖF sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖF sonuçlarının sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.