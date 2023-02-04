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YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte üniversiteye açıktan okumak isteyen adaylar; hem 2 yıllık hem de 4 yıllık olmak üzere AÖFaban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesini merak ediyor. İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF taban puanlarına dair detaylar...