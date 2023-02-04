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        Haberler Gündem Eğitim AÖF taban puanları 2023: 2-4 yıllık İstanbul, Anadolu Üniversitesi bölümleri, Açıköğretim AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi açıklandı mı?

        AÖF taban puanları 2023: Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık AÖF kontenjan listesi ve başarı sıralaması

        Anadolu Üniversitesi (AÖF) taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi ile ilgili aramalar başlamış durumda. Üniversite sınavı (YKS) sonuçlarının 20 Temmuz 2023 Perşembe günü duyurulmasının ardından öğrenciler için, gerek 2 yıllık gerek 4 yıllık olarak İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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        Giriş: 23.07.2023 - 00:05
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        YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte üniversiteye açıktan okumak isteyen adaylar; hem 2 yıllık hem de 4 yıllık olmak üzere AÖFaban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesini merak ediyor. İşte, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren AÖF taban puanlarına dair detaylar...

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        2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.

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        Anadolu Üniversitesi - Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 1200) En düşük puan 257,30155

        Anadolu Üniversitesi - Tarih (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 2.400) En düşük puan 245,42920

        Anadolu Üniversitesi - Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan 1.600 En düşük puan 252,13502

        Anadolu Üniversitesi - Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1200) En düşük puan 283,86376

        Anadolu Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1400) En düşük puan 262,35492

        Anadolu Üniversitesi - Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (450) En düşük puan 271,43604

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        İstanbul Üniversitesi - Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT - Kontenjan 120 - En düşük puan 293,84867

        İstanbul Üniversitesi - E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 281,79166

        İstanbul Üniversitesi - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 2200 - En düşük puan 271,34425

        İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 309,76690

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        Atatürk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA - Kontenjan 1.600 - En düşük puan 261,62160

        Atatürk Üniversitesi - Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan (600) En düşük puan 240,41256

        Atatürk Üniversitesi - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Kontenjan (700) En düşük puan 252,83044

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        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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