Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini tercih etmek isteyen öğrenciler AÜ, İÜ, ATA 2-4 yıllık AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesini sorguluyor. İşte 2023 AÖF taban puanları...

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2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.