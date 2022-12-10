Ülke genelinde ve Lefkoşa'da iki oturum şeklinde 10 - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan AÖF vize sınavlarında geri sayım devam ediyor. Sınava katılım gösterecek adaylar "2022 Açıköğretim AÖF sınavları kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?" sorularına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...