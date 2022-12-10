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AÖF vize sınavı için geri sayım! AÖF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bugün ve yarın olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ederken AÖF vize sınavı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte AÖF vize sınavı başlangıç ve bitiş saati...

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  • AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ile AÖF sınavı kaç dakika sürecek?

    Ülke genelinde ve Lefkoşa'da iki oturum şeklinde 10 - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan AÖF vize sınavlarında geri sayım devam ediyor. Sınava katılım gösterecek adaylar "2022 Açıköğretim AÖF sınavları kaç dakika sürecek, kaç soru olacak?" sorularına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
  • AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ile AÖF sınavı kaç dakika sürecek?

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    AÖF güz dönemi ara sınavları 10 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üzerinde sorumlu oldukları dersleri ve sınav saatlerini öğrenebilirler. Öğrencilerin katılacakları oturum sayısı farklı olduğundan sınav saati değişiklik gösterebilmektedir.
  • AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ile AÖF sınavı kaç dakika sürecek?

    AÖF SINAVLARI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA OLACAK?

    Katılımcılara, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi tanınacaktır.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ile AÖF sınavı kaç dakika sürecek?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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