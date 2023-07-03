Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt işlemleri başladı. Güz ve bahar yarıyılının geride kalmasıyla sıra yaz okuluna geldi. Öğrenciler "AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, AÖF yaz okulu ile ilgili merak edilen detaylar...