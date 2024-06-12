Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı!

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2024 açıklandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıt tarihi netleşirken öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği de vurgulanıyor. AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt aşaması ardından sınavlar gerçekleştirilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla kesinlik kazandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçecek. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri hakkında merak edilenler...

        2

        AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?

        AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.

        3

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        4

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

        GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        - Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

        - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        5

        GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu