AÖF Bahar Dönemi finalleri 3-4 ve 10-11 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından, AÖF yaz okulu kayıt tarihini beklemeye başladı. Peki, "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 AÖF sınavları online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar?" İşte AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...