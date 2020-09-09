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Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

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