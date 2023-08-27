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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları ilan ediliyor: 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan dorukta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları, 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak gerçekleştirildi ve binlerce öğrenci sınav maratonunu tamamladı. Öğrenciler resmi internet sitesi üzerinden yapılacak 'AÖF yaz okulu sınav sonuçları son dakika açıklandı' duyurusunu beklemeye başladı. Bu noktada "2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:53
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        AÖF yaz okulu sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavların sona ermesiyle AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırması sıklaştı. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının 29 Ağustos'a kadar erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

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        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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        YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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