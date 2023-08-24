Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları beklenmeye başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı "2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu sınavının geri kalmasıyla sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının 29 Ağustos'a kadar erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

        3

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

        4

        YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"