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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım başladı. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları beklenmeye başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı "2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 00:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:04
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        AÖF yaz okulu sınavının geri kalmasıyla sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının 29 Ağustos'a kadar erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

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        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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        YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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