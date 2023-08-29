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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2023 AÖF yaz okulu sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı binlerce öğrencinin katılımı ile 19 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Yüz yüze olarak uygulanan AÖF yaz okulu sınavlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye davam ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını, http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrencilerin erişimine sunacak. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 19:23 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:23
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak uygulanan AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

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        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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        YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

        Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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