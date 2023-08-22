Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.