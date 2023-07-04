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AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının başlamasıyla sınav tarihleri de araştırılmaya başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar "AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

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  • AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

    Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yakında başlıyor. 3 Temmuz itibarıyla başlayan kayıt süreci devam ederken AÖF yaz okulu sınav tarihleri araştırması hız kazandı. Öğrenciler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizin devamında...
  • AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

    2023 AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ

    Anadolı Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. 7 hafta sürecek olan yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
  • AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

    Akademik takvime göre; AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
  • AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı?

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

    Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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